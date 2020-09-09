香港生命科遭取消上市地位 本月14日起生效
2020年09月09日 16:51
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已停牌逾一年的GEM板股份香港生命科學(08085)遭聯交所取消上市地位，自下周一(14日)起生效。
該公司的股份自2019年7月5日起已暫停買賣，根據《GEM規則》第9.14A條(向已連續停牌12個月的證券除牌)，若該公司未能於2020年7月4日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。
聯交所指，該公司未能於2020年7月4日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於2020年8月28日，GEM上市委員會決定根據《GEM規則》第9.14A條取消該公司股份在聯交所的上市地位，並已要求該公司刊發公告，交代其上市地位被取消一事。
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