香港生命科遭取消上市地位　本月14日起生效

該公司的股份自2019年7月5日起已暫停買賣，根據《GEM規則》第9.14A條(向已連續停牌12個月的證券除牌)，若該公司未能於2020年7月4日或之前復牌，聯交所可將該公司除牌。

聯交所指，該公司未能於2020年7月4日或之前履行聯交所訂下的所有復牌指引而復牌。於2020年8月28日，GEM上市委員會決定根據《GEM規則》第9.14A條取消該公司股份在聯交所的上市地位，並已要求該公司刊發公告，交代其上市地位被取消一事。

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