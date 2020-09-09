晨訊科技8月主營業務收入按年增12.8%
2020年09月09日 16:52
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晨訊科技(02000)公布，2020年8月之未經審核月收入約為1.26億港元，其中來自銷售住宅物業及物業租賃管理(非主營業務)之收入約330萬元，來自手機及物聯網終端業務、
電子製造服務供應商業務、物聯網系統及運營業務及智能製造業務(主營業務)之收入約為1.22億元。
2020年8月主營業務之收入比上月增加1.4%，比去年同期增加12.8%。集團首8個月之未經審核收入約為6.8億元，比去年同期減少7.9%。
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