宏利香港再推「感謝月」優惠　保費折扣達20%

宏利香港宣布再度推出「感謝月」優惠，其客戶於8月29日至9月25日期間成功申請保費繳付期5年或以上的指定人壽及儲蓄、年金及危疾計劃，可於首個保單年度享有20%的保費折扣。

該優惠適用於超過10款由宏利推出的個人理財產品，並可經由該公司的遙距投保平台向代理人諮詢及申請。

宏利指，公司於6月首次推出感謝月優惠，該月份的單月年度化保費等值銷售額按年升19%，反映本地市場對健康和退休產品的需求仍然強勁。

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