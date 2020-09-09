特朗普很需要「兩樣東西」爭取連任　可惜...

美國11月大選逼近，特朗普目前急於想得到兩樣東西，以幫助選情，分別是「美企回流」及新冠肺炎疫苗，但他偏偏只能「食閉門羹」。

內地媒體報道，上海美國商會周三(9日)發布的一份報告顯示，大多數企業對於他「離開中國返回本土」的提議不感興趣。

在參與調查的200多家製造企業中，僅有約4%表示將把生產遷回美國；超過75%的企業表示不打算把生產轉出中國；14%表示將把部分業務轉移到其他國家。上海美國商會會長Ker Gibbs指出：「東南亞是最常見的目的地，絕對不是美國。」

特朗普周一(7日)再度向美國企業發出了威脅，稱將對拋棄美國去其他國家創造就業的公司徵收關稅。

另外，美國及歐洲九大製藥公司高層罕見發表聯合聲明，表示在新冠疫苗經過第三階段臨床試驗、被證實安全有效之前，不會申請相關主管機關批准。

此前，特朗普多次表示希望疫苗可望在美國大選投票日前準備分發，分析憂慮美國疫苗的批准流程可能會受到「政治」影響。

簽署該聲明的藥廠高層來自美國輝瑞、強生、Moderna 、Novavax、英國葛蘭素史克、阿斯利康、默克、BioNTech，以及法國Sanofi。

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