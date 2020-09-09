企業趁租金下調落戶 中環甲廈空置率8月稍有改善

中原(工商舖)數據指出，肺炎疫情有所改善，加上核心區指標商廈租金已較早前大幅調整，部分企業趁機落戶，令空置率升勢有所放緩。8月份港島整體甲廈空置率升幅收窄，最新錄得約7.41%，按月僅增加0.04個百分點；而中環甲廈空置率更有改善，8月錄得5.2%，比上月下跌約0.37個百分點。

該行寫字樓部董事陳雁樓表示，除中環外，其他港島區包括銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘甲廈空置率則持續上升，升幅約0.03至0.54個百分點。當中上環甲廈升幅最為明顯，空置率上升0.54%至6.96%。而最高空置率的是金鐘，為8.51%。

陳氏又稱，港島區整體乙廈空置率最新錄得約6.71%，按月上升0.16個百分點。按區域計，銅鑼灣、灣仔、中環及上環全部地區乙廈空置率繼續遞升，升幅由0.27至1.09個百分點，銅鑼灣升幅最為顯著，升1.09%至6.20%。

陳氏又指，隨着不少核心區甲廈呎租回落至少三成，部分更與東九龍價錢相若，將成為企業進駐誘因，預計會繼續吸引企業租客重返核心區，令甲廈空置情況逐步改善。

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