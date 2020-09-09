首家日企表態！網絡金融公司思佰益擬撤港

香港政局動盪，首家日資金融機構表態有意離港！外電報道，曾有旗下業務於2011年在港上市，而在2014年退市的日本大型網絡金融公司思佰益(SBI Holdings)周三(9日)表示，正考慮最快於明年3月撤出香港市場，並將日本大阪、神戶地區作為代替香港的金融中心。該公司為首家明言可能退出香港的日本企業。

該公司發言人Shoichi Okayasu通過電話表示，由於近期實施的《港版國安法》削弱了香港作為金融中心的吸引力，公司目前正考慮撤出香港。思佰益是日本最大的網上經紀商，業務遍及北美、歐洲、南美、東南亞和中東，惟在香港的僱員不到100名，故撤出香港對業務影響不大。不過，Okayasu拒絕表明，若決定離開，將把香港業務遷往何處。據悉，該公司行政總裁北尾吉孝正考慮為在日本關西地區建立國際金融樞紐出一分力。

有分析指出，思佰益的立場反映了跨國公司的憂慮日漸加劇，擔心香港局勢會令中美關係緊張關係升溫。

根據日本對外貿易組織近期公布的一份調查顯示，在香港經營業務的日本公司當中，超過1/3正評估或考慮評估香港業務。

事實上，日本證券公司大和證券集團副社長田代桂子於7月底時亦曾表示，如果香港緊張局勢顯著惡化，該公司可能加速縮減在香港業務的計劃。日本證券業協會會長、大和證券集團顧問鈴木茂晴在7月初認為，香港毫無疑問將喪失國際金融中心地位。他指出，雖然短期內股市不太可能立即受到影響，但亞洲金融中心可能加速往新加坡等地移動，又提到以往東京受限於語言問題，在推廣成為國際金融城市方面沒有甚麼進展，但東京若能藉這次機會提高在金融市場的地位，也是一件好事。

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