【新盤追擊】新地Wetland Seasons Park 3期優點逐點數

Wetland Seasons Park壓軸之作第3期即將登場，單位景觀更優勝，項目由4座10層高的低密度住宅大樓組成，包括第1座、第7座、第8座及第9座，共有318伙單位，實用面積291至816呎，戶型包括1房至3房，主打2房。

Wetland Seasons Park自設近20萬方呎商業樓面，而區內亦有多個民生及大型商場，如T Town及天一商城等；至於交通，項目附近除了設有前往港九新界各地的巴士站之外，距離天秀及濕地公園輕鐵站，亦僅約5至7分鐘步程；加上位處深圳灣公路大橋南方，住戶經24小時開放的深圳灣口岸，車程只需約23分鐘，往返內地相當方便。想知更多，立即Click片睇。