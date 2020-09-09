【新盤追擊】新地Wetland Seasons Park 3期優點逐點數
2020年09月09日 17:53
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買樓不外乎要求環境舒適，又或者具有升值潛力，如果兩者兼得，更加令人愛不釋手；新鴻基地產(00016)旗下的Wetland Seasons Park，毗鄰香港濕地公園，坐擁四季宜人的自然景色，加上生活配套齊全，以及鄰近政府大力發展的洪水橋新發展區，優質的條件稱得上近年少見，難怪樓盤第一及第二期推售時反應特別踴躍。
Wetland Seasons Park壓軸之作第3期即將登場，單位景觀更優勝，項目由4座10層高的低密度住宅大樓組成，包括第1座、第7座、第8座及第9座，共有318伙單位，實用面積291至816呎，戶型包括1房至3房，主打2房。
Wetland Seasons Park自設近20萬方呎商業樓面，而區內亦有多個民生及大型商場，如T Town及天一商城等；至於交通，項目附近除了設有前往港九新界各地的巴士站之外，距離天秀及濕地公園輕鐵站，亦僅約5至7分鐘步程；加上位處深圳灣公路大橋南方，住戶經24小時開放的深圳灣口岸，車程只需約23分鐘，往返內地相當方便。想知更多，立即Click片睇。
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