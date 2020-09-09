報告：疫情衝擊消費信貸　無抵押貸款逾期率急飆

新冠肺炎疫情持續打擊香港經濟，個人信貸機構環聯最新報告指，疫情為香港信貸市場的供求關係帶來重大衝擊，今年第二季信用卡信貸查詢量按年減少28.6%，主因是消費者信心及相應支出下降。

報告指，最近一季的消費者信貸趨勢清晰反映疫情對香港的影響，當中應繳款項結欠和新增帳戶均下降，反映信貸市場表現不斷惡化。除按揭的查詢量上升外，其他主要消費貸款類別的信貸查詢量均有減少。無抵押循環貸款的查詢量跌幅更甚，按年下跌38%。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，大多數類別的消費信貸產品查詢量減少，反映消費者的短期信心下降，而消費者需求及獲取信貸的機會對零售支出及經濟增長的恢復速度有重大影響。

報告亦顯示，所有主要信貸類別的新增貸款宗數均有所下降。當中，銀行信用卡及信用卡貸款兩類關聯產品按年跌幅最大，分別跌32.4%及27.3%。隨貸款需求及新增貸款宗數雙雙下降，汽車貸款、無抵押循環貸款及信用卡的應繳款項結欠分別按年下滑14.3%、9.4%及8.2%。報告指，應繳款項結欠已連續第四個季度下降，反映於本港2019年下半年已疲弱的經濟進一步受到疫情的衝擊。

疫情導致本港失業率上升及收入減少，削弱其經濟能力。環聯公布的消費者財政困難調查顯示，71%的香港消費者表示家庭收入受到疫情的負面影響，當中有79%表示擔心無力支付帳單，比例高於3月30日在香港進行首次調查所得的69%。

隨着更多消費者擔心無力支付帳單，環聯預計逾期還款率將上升，而大多數信貸產品的表現按年惡化，其中無抵押循環貸款最嚴重，其逾期還款率於今年第二季按年上升23個基點。

劉俊傑認為，所有主要消費者信貸類別的逾期還款率於最近幾個季度均見上升，財務機構如何緩解上升風險，並同時向具實力的消費者增加放貸，將成為業務成敗的關鍵。

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