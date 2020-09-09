新股專輯：樂享互動指全數收入來自內地版微信和抖音

樂享互動今年首季有91%收入來自微信流量，6.4%來自短視頻平台，包括抖音。朱氏強調，目前公司所有收入均來自中國內地的版本，預料未來兩至三年95%的收入都是來自中國國內的流量，認為外界打壓海外版的微信、TikTok並不會影響公司，同時會按國際形勢調整在海外市場的部署。

官媒日前報道報大讚該公司，指其為「中國版的TTD(The Trade Desk)實至名歸」。朱子南認為，公司與TTD相似度高，因兩者業務均基於數據算法。

另外，是次集資所得有約一成將用於海外拓展。朱氏透露，公司計劃到東南亞、俄羅斯及南美等新興市場發展，並有意在抖音有進軍的日本及南韓設立辦事處。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020