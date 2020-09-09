【一手盤攻略】Wetland Seasons Park 3期 理想家居之選
2020年09月09日 18:10
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工作過後想遠離都市煩囂？想讓子女於成長路上多些親近大自然？由新鴻基地產(00016)推出的Wetland Seasons Park 3期，相信絕對可以迎合你的心意。是次推出期數屬整個發展項目壓軸一期，除了最為貼近濕地公園外，景觀亦屬最優質的一期，加上近年政府有意將鄰近區域發展為區域經濟及文娛樞紐，故項目升值潛力亦相當優厚。
Wetland Seasons Park屬區內罕有的低密度發展項目，自成一國令住戶可享有高度私隱，加上設施配套齊備，住戶消閒玩樂可謂不假外求。會所連戶外園林總面積高達21萬方呎，另設超過19萬方呎商業樓面，日常生活所需照顧周到。
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