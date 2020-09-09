全球經貿戰：日企申請由華返日設廠補助　超額11倍

外地媒體報道，日本政府補助日企將生產線遷回日本國內，引起日企熱烈反應，第二輪申請總額超過1.7萬億日圓(約1,239億港元)。

報道指出，第一輪補助在6月底結束，日企共計提出90宗申請，政府批准57宗，補助總額為574億日圓(約41億港元)。第二輪補助在7月截止，業界提出的申請超過1,670宗，總額約為1.76萬億日圓(約1,282億港元)，外部專家評審這些申請後，政府將在10月決定補助哪些企業。

資料顯示，日本政府在2020年度的追加預算中，編列2,200億日圓(約160億港元)的經費，鼓勵日企「返鄉」。如今業界在第二輪補助共計申請1.76萬億日圓，幾乎是經費餘額的11倍；每項申請補助上限為150億日圓(約10億港元)。

這項補助的適用對象，包括生產對大眾健康至關重要的產品，或產線集中在少數國家的產品。在先前取得補助許可的業界中，許多企業生產口罩和醫療用品。

藥物原料製造商Ace Japan是第一批取得補助的企業之一，這家公司最快明年夏季在總部所在地山形縣設廠，將生產藥物原料。同為取得第一輪補助的日企愛麗思歐雅瑪，已運用這筆資金開始在國內生產口罩，在中國蘇州和大連以外設立新生產基地。日本手套製造商Showa Glove計劃最快2023年春季開始在國內生產橡膠手套，以取代約10%進口。這家公司一般售賣海外製造的手套，主要在馬來西亞製造，但疫情擾亂供應。

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