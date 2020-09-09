疫情下公司考慮縮寫字樓樓面　共享辦公室受青睞

疫情持續令不少公司採用居家工作模式，但在職能發揮上仍難及辦公室工作，市場共享工作空間仍有需求。

據仲量聯行最近在亞太區進行的調查，有61%居家工作的僱員掛念辦公室。調查同時指出，優越的辦公空間所營造的生產力和員工的滿足感，並非家居辦公室能夠媲美。

共享工作空間The Great Room聯合創辦人兼行政總裁洪可珈表示，公司自6月起收到的業務查詢中，超過2/3來自從未使用過共享工作空間企業，包括專業範疇服務或金融行業。不少公司着眼點逐步由過往純粹財政和寫字樓策略考慮，轉移至人力資源及員工體驗。

她指出，大部分企業對於重返辦公室，不單在追求靈活性，亦考慮縮減寫字樓樓面的可能性。未來數月員工仍會劃分為A、B兩組輪流使用辦公室，即有20至50%時間居家工作，因此用不着佔地過大的寫字樓。

The Great Room今年2至4月收到的租務查詢數字錄顯著升幅，該公司眾多辦公方案中，一直受個人工作者或小型公司歡迎的流動辦公桌計劃，查詢數字亦較去年同期上升約20%，隨後3個月收到的查詢更增加超過一倍。

該公司首席商務官Yvan Maillard表示，共享工作空間長遠可為公司提升成本效益，集團提供多種靈活辦公室方案，有些公司更由2名員工，發展成超過100人的企業，一直以旗下共享辦公室作基地，而部分遷往共享工作空間的整體開支，比傳統寫字樓可節省多達60%。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020