蘋果公司自家Mac處理器代工廠　傳最終敲定...

蘋果公司(Apple Inc.)自行開發Mac處理器受市場關注，最新有報道指，該款處理器將在今年第4季就將量產，最終敲定採用台積電最先進的5納米工藝，預計月產能為5,000至6,000片晶圓。

按照Apple自研Mac處理器在第4季開始量產，也就意味他們首款採用自研處理器的Mac，將如期在年底推出。

蘋果公司自研Mac處理器計劃，是在6月22日的全球開發者大會(WWDC)上公布的，料用兩年的時間完成過渡，Mac產品線屆時就將全部採用自家處理器。

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