美恐徵關稅！奢侈品牌LVMH無法履行收購Tiffany

外國媒體報道，法國奢侈品牌LVMH表示，將無法履行收購Tiffany的交易，理由是美國可能對法國產品徵收關稅，導致這宗160億美元(約1,248億港元)的交易案延後。消息一出，LVMH股價由升轉跌，跌幅0.8%，Tiffany股價則在美股開市前延長交易時段大跌14%。

聲明表示，在LVMH的董事會做出放棄收購決定前，法國政府以美國關稅風險為由，要求將交易完成日期延至明年1月6日以後，而Tiffany也要求延至今年12月31日，而非原訂的11月24日。

LVMH指出，決定遵守2019年11月修訂的協議條件，該協議設定今年11月24日為完成交易最後期限。

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