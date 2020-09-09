遠洋集團8月協議銷售額按年升21%
2020年09月09日 19:09
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遠洋集團(03377)公布，8月協議銷售額約91.2億元人民幣(下同)，按年上升21%；協議銷售樓面面積約492,700平方米，按年上升20%；協議銷售平均價為每平方米約18,500元，按年上升2%。
今年1至8月的累計協議銷售額約600億元，按年下降20%；累計協議銷售樓面面積約316.17萬平方米，按年下降14%；累計協議銷售平均價為每平方米約19,000元，按年下降7%。
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