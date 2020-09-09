傳滙豐裁減逾40人 發言人：不評論
2020年09月09日 19:11
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滙豐控股(00005)今年6月中宣布重啟全球大裁員3.5萬人行動，盈利重鎮的香港亦或難逃一劫。有本地媒體報道，滙豐香港的員工擬為被裁對象，周內連日有裁員行動，據悉兩日已裁減逾40人，涉數個後勤中心。
滙豐銀行發言人不評論市場傳言。
滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝曾於今年2月發出內部電郵予亞洲區員工，當時表明，隨該行的結構變化及部分服務中心採用自動化處理工作，部分職位將會流失，但集團繼續投資於業務增長，對亞洲員工總數的影響將非常輕微。
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