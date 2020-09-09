傳滙豐裁減逾40人 發言人：不評論

滙豐銀行發言人不評論市場傳言。

滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝曾於今年2月發出內部電郵予亞洲區員工，當時表明，隨該行的結構變化及部分服務中心採用自動化處理工作，部分職位將會流失，但集團繼續投資於業務增長，對亞洲員工總數的影響將非常輕微。

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