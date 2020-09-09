內地前商務部長：中國勿棄國際　保住對美市場尤為重要

內地傳媒報道，中國前商務部長陳德銘表示，中國萬萬不可丟棄國際市場，更稱保住對美市場尤為重要。

他於周二(8日)出席論壇時指出，儘管中美未來將長期處於競爭關係，但中國仍需要保住國際和美國市場。當前的兩個突出問題是美國貿易保護主義和疫情。美國的保護主義引發貿易和投資摩擦，受害者除了中國、歐盟、日本等國外，還包括美國。疫情下的防疫措施則造成經濟活動停滯，防疫反而造成抗疫經費短缺。

在未來方面，陳德銘認為全球化在未來20、30年還會繼續，但全球價值鏈將受疫情影響，走向短鏈化和區域化，生產力也將更依靠科技進步，預計社會數碼化、網絡化的趨勢將不可擋。

雖然中美衝突正逐漸加劇，但陳德銘仍強調，國際市場萬萬不可丟棄，且保住對美市場尤為重要，尤其是中美各擁有世界最大的兩個國內市場，雙方的經濟結構具有互補性，「誰也離不開誰」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020