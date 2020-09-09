【憂談判破裂】鎊匯連跌6日　兌港元失守10算

今年以來一直被投資者忽視的英國脫歐相關風險再次受到關注。憂慮英國和歐盟未能在10月限期前達成貿易協議，英鎊連跌6日，周三(9日)再跌最多0.64%，低見1.2899的逾一個月新低；英鎊兌港元低見9.9976。基金經理表示，談判破裂可能令英鎊重新跌至35年低位、股市表現落後全球以及債息首次降至負數。

周三英鎊再次下挫，主因是媒體獲得的文件副本顯示，英國內部市場法案將涉及北愛爾蘭至英國貨物的出境程序，或加劇英國無協議脫歐風險。另外，評級機構惠譽將英國2021年國內生產總值(GDP)預測下調了約2個百分點，預計英國經濟復甦將在2021年上半年停滯。

安聯投資組合經理里德爾表示，如果風險資產出現重大拋售，再加上糟糕的英國脫歐結果，英鎊便沒有理由不會跌破3月份低位。這意味着英鎊可能跌至1.14美元左右的1985年以來低位，較當前水平低近12%。

過去數月，與貿易談判失敗有關的風險一直被疫情引發的經濟後果淹蓋，以致自2016年公投以來一直充當英國脫歐市場溫度計的英鎊，兌美元匯率一直與其他主要貨幣一起上漲。

相比之下，外電調查顯示，分析師預計到今年底，英鎊只會小幅下降至1.3美元，明年恢復上升。高盛、摩根大通和摩根士丹利的經濟學家均預期，英國和歐盟會於年底前達成貿易協議。

美元兌日圓周三升0.13%，至106.17；歐元跌0.21%，至1.1753美元，西太平洋銀行預期歐元年底前將升至1.21美元。澳紐元周二急跌後，周三回穩，澳元升0.39%至72.42美仙。

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