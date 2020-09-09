經營艱難！傳國泰增加客機飛往沙漠地區停泊一段時間

事實上，航空業困境持續！諮詢公司Five Aero聯合創辦人Rowland Hayler較早前表示，全球航空業裁員總數可能接近50萬，其中包括大約25,000個不符合航空公司、航空航天製造商和機場主要類別的職位，另有95,000個職位面臨風險，但尚未正式公布。他提到，國泰航空雖然在接受政府的職位保留計劃，但預計可能將在未來幾周、幾個月內宣布裁員。

他說：「這場危機在給航空業造成巨大的長期傷害，由於該行業在支持各種其他業務方面的重要性，航空業裁員對於整體經濟來說也是一場災難。」

國泰今年上半年虧損98.65億元，當中燃油對沖虧損15.99億元。管理層在8月業績會上表示，下半年情況可能會更壞，雖然集團聯同政府和股東已作出資本重組，及推出多項節流措施，但承認仍未能壓止燒錢情況，每月虧損達15億元，管理層正檢討營運模式和規模，本年第4季會將報告提交董事會。分析相信，裁員和放無薪假將無可避免繼續成為國泰的節流選項。

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