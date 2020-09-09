復星旗下新冠肺炎檢測試劑盒獲列入WHO應急清單
2020年09月09日 20:01
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復星醫藥(02196)(600196.SH)旗下的復星長征公布，其自主研發的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒(熒光PCR法)獲正式列入世界衞生組織(WHO)應急使用清單(Emergency Use Listing，簡稱EUL)。
此前，該産品已取得中國國家藥品監督管理局頒發的醫療器械産品注册證，並獲得歐盟CE認證、美國食品藥品監督管理局(FDA)緊急使用授權(EUA)以及澳洲藥品管理局TGA認證。
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