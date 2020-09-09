索羅斯前「軍師」：股市陷「瘋狂中的瘋狂」　惡性通脹將至

外國傳媒報道，1992年協助「國際大鱷」索羅斯策動沽空英鎊而一戰成名的「軍師」、對沖基金大佬德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示，在美國聯儲局刺激和投資者投機活動的驅動下，股票市場處於「瘋狂中的瘋狂」之中。

他形容：「每個人都喜歡參加聚會......但是，在大型聚會之後不可避免地會宿醉。」他又提到有評論員鼓勵公司進行股份拆細。然後，公司的股票分拆後上漲50%、30%、40%，但那不會帶來任何價值，但是庫存會增加。

對於聯儲局的政策，德魯肯米勒認為當局在3月份通過減息和推出前所未有的刺激計劃，以維持經濟做了「出色的工作」，但後續市場反彈卻「過分」。他指出，讓通脹在加息前長時間保持在2%以上是冒巨大的風險，在未來的4到5年內，很容易看到5到10%的通脹。

德魯肯米勒以在大型宏觀經濟形勢下進行投資而聞名，他補充說，他不知道短期內市場將走向何方，然而未來3到5年對於股市來說將是「非常具有挑戰性」。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020