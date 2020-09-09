【悲情樓市】年內辣招稅收勁跌54%　非住宅減辣照跌價

新冠肺炎疫情重創香港樓市，連帶各項物業稅收大減。據稅務局的最新資料顯示，今年首8個月各項物業辣招稅收共約69.548億元，較去年同期近153億元，按年勁跌約54.5%。

若單計8月份，涉及辣招稅的物業成交約1,418宗，按月減少22.4%，連升3個月後回落，涉及稅收則約10.37億元，較7月微跌2.63%。而失去非本地買家支持，期內買家印花稅交投跌46.8%最多，共有42宗，稅收約2.32億元。

此外，上月涉及樓價15%的新住宅從價印花稅及非住宅物業的雙倍從價印花稅的買賣宗數，共有1,346宗，按月瀉21.6%，稅款約7.84億元，按月跌約13.6%。

樓價回落，吸引投資者付稅入市。中原吳啟業稱，大埔康樂園8街雙號屋成交，實用面積2,579方呎，附大花園及泳池，原業主打算移民，放盤兩日內累減約212萬元，以3,988萬元沽，呎價15,463元，較4月同類型洋房做價再低5%。新買家為長線投資者，另付15%辣稅。資料顯示，上址有多次承按及借貸紀錄。

【甲級商廈售價連挫14個月】

除了住宅物業仍當災外，政府上月放寬非住宅物業按揭成數，但對市場成效不大。有報告指，8月份甲級商廈售價繼續下跌，已連挫14個月，單在今年首8個月，就已累跌約10%，而上月則以尖沙咀甲廈樓價跌幅較大。

事實上，近期尖沙咀商廈均錄得蝕讓買賣。區內新文華中心一個寫字樓單位以695萬元易手，原業主以800萬元購入，帳面虧損約105萬元。

至於租金方面，上月整體甲廈租金按月亦挫0.7%，單計核心商業區上月已跌2.3%。表現最差為金鐘，按月跌4.1%，最新平均呎租僅47.1元，較2018年的高峰期累挫近四成。

該行營運總監翁鴻祥指出，非住宅物業放寬按揭對於商廈實際幫助不大，加上銀行審批按揭仍然嚴謹，故寫字樓交投與價格未見有明顯受惠，市場也開始出現蝕讓個案。

另方面，中原工商舖指出，8月份港島整體甲廈空置率升幅收窄，最新錄約7.41%，按月僅增0.04個百分點。當中中環甲廈空置率有改善，上月錄5.2%，比7月回落約0.37個百分點。而其他港島區包括銅鑼灣、灣仔、上環及金鐘甲廈空置率則持續向上，升幅約0.03至0.54個百分點。

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