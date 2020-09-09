德林控股斥6862萬元 購贏家時尚股份
2020年09月09日 21:32
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德林控股(01709)公布，全資附屬私募基金公司以6,862.19萬元，向復星國際(00656)的附屬公司，購買贏家時尚(03709)771.03萬股，相當於贏家時尚已發行股本約1.13%。收購事項於周三(9日)完成。
完成後，該771.03萬股將併入集團的綜合財務報表中，入帳為按公平值計入損益的金融資產。計及先前收購事項，集團的全資附屬將持有贏家時尚816.03萬股，相當於已發行股本約1.19%。
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