綠地香港斥4.78億人幣 購浙江桐鄉市地皮
2020年09月09日 21:32
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綠地香港(00337)公布，間接全資子公司以4.78億元人民幣，投得一幅位於浙江省桐鄉市桐鄉經濟開發區發展大道南側、振華路東側，地段編號為桐土儲[2019]11號的地皮。
該地總佔地面積56,908.76平方米，規劃容計率為1.0-2.54，用作市區住宅用途的土地使用權為期70年，用作商業零售用途的土地使用權為期40年，以及用作酒店用途的土地使用權為期40年。
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