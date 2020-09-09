樓價UPDATES：業主求出貨　西貢銀海山莊6年僅升值5%

二手業主願意少賺離場，西貢銀海山莊單位以1,000萬元沽出，原業主持貨6年，單位期內升值約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島本月暫錄8宗買賣，其中32座高層G室，實用面積約686方呎，套三房間隔，開價約1,200萬元，減價約50萬元，以1,150萬元成交，實用呎價約16,764元，買家為外區用家，斥資入市作換樓之用。

●香港仔福群大樓B座中低層2室，望樓景，兩房間隔，實用面積約304方呎，以590萬元放盤近10個月後，獲區內客接洽，議價後減價72萬元，以約518萬元成交，實用呎價約17,040元，新買家為首置客，睇樓3次後入市。

●灣仔尚翹峰3座頂層單位，實用面積約483方呎，兩房間隔，連天台，望山景，近日以約1,230萬元沽出，實用呎價約25,466元，屋苑現時約有20個單位放售，叫價由1,080萬元起。

●跑馬地栢樂苑中高層A室，實用面積約2,437方呎，三房雙套房連工人套及儲物室間隔，今年3月起以110,000元連車位放租，經議價後減價20,000元或約18%，最終以90,000元不連車位租出，實用呎租約37元，新租客為印度人，從事投資銀行，剛到香港。

●大坑金樂居低層A室，實用面積170方呎，開放式間隔，獲區外首置上車客以400萬元承接，實用呎價23,529元，原業主於2012年9月購入投資，當時作價210萬元，持貨8年帳面獲利190萬元。

●鰂魚涌太古城洞庭閣低層H室，實用面積545方呎，兩房間隔，望園景，以905萬元交吉易手，實用呎價16,606元，新買家屬於用家。

●鰂魚涌太古城富山閣高層B室，實用面積684方呎，三房間隔，於今年5月以1,400萬元放盤，放盤3個多月，獲外區用家客以1,228萬元承接，實用呎價17,953元。

●西灣河嘉亨灣1座中高層A室，實用面積約658方呎，套三房間隔，望維港海景，以月租約30,000元放盤，獲區內客接洽，雙方議價後減價2,000元，以月租約28,000元成交，實用呎租約42.6元，新租客為區內家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●小西灣藍灣半島5座高層F室，實用面積455方呎，兩房間隔，獲租客以18,800元租入，實用呎租約41.3元，新租客為外區客。

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九龍區

●長沙灣昇悅居9月錄得約4宗的租務成交，包括8座中低層A室，兩房間隔，實用面積約490方呎，以約1.9萬元放租兩天後，即獲區內客接洽，議價後減價1,500元，以約17,500元租出，實用呎租約35.7元。

●長沙灣宇晴軒5座極高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，獲同區客承接，成交價910萬元，實用呎價約18,802元，項目本月暫錄約2宗買賣。

●西南九龍匯璽III第8座中低層A室，望海景，四房間隔，實用面積約1,513方呎，以55,000元放租約1個月後，獲區內客接洽，議價後減價5,000元，以約50,000元租出，實用呎租約33元，新租客為家庭客，睇樓兩次後決定承租。

●旺角居屋富榮花園8座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場以558萬元易手，實用呎價12,947元，原業主於2016年8月以386萬元購入上址，持貨4年至今轉售帳面獲利172萬元，單位期內升值45%。

●奧運站帝柏海灣2座中層E室，實用面積592方呎，三房間隔，吸引計劃換樓多時之用家承接，成交價約1,262萬元，實用呎價約21,318元，原業主於2008年1月以約573.8萬元購入，是次轉手帳面獲利688.2萬元。

●紅磡黃埔花園12期7座低層A室，實用面積797方呎，套三房及士多房間隔，享內園景，開價約1,200萬元，議價後以1,090萬元沽出，實用呎價13676元，做價比屋苑同類型單位高峰期低約10至15%，新買家為外區用家。

●紅磡海濱南岸1座高層D室，實用面積約589方呎，三房兩廳間隔，享海景，以1,250萬元連租約獲買家承接，實用呎價約21,222元，項目本月暫錄1宗二手成交，現時約有150個放盤，入場價由800萬元起，同類型戶則由1,000萬元起。

●鑽石山公屋鳳德邨2座高層19室，實用面積443方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價360萬元，減價25萬元或6.9%，以335萬元沽出，實用呎價7,562元。

●鑽石山星河明居A座低層6室，三房間隔，實用面積約593方呎，放盤1日即獲同區客洽詢，業主不設議價空間，最終以約22,000元租出，實用呎租約37.1元，新租客為區內的4人家庭，睇樓後火速承租，原業主則於2020年5月以約980萬元購入上述單位。

●茶果嶺麗港城24座低層F室，實用面積517方呎，兩房間隔，叫價750萬元，最終以720萬元將單位易手，實用呎價13,926元，新買家屬於用家。

●將軍澳居屋彩明苑彩桃閣中層2室，實用面積650方呎，三房兩廳間隔，望內園景，未補價第二市場原先叫價668萬元，議價後減5萬元，獲區內買家以663萬元承接，實用呎價10,200元。

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新界區

●西貢銀海山莊12座低層A室，改開放房間隔，實用面積685方呎，望海景，以1,000萬元沽出，實用面積呎價14,599元，對上同類型成交為該屋苑11座單位，於2019年3月以1,368萬元成交，原業主於2014年7月購入上述單位，當時作價950萬元，持貨6年至今沽出，帳面獲利50萬元，單位期內升值約5%。

●東涌居屋裕東苑E座高層6室，實用面積429方呎，兩房間隔，今年3月放盤，未補價身二市場叫價380萬元，因疫情持續，業主一直抗拒開門予買家睇樓，直至8月底見疫情持續回落，才開始安排開門，經買家議價後，新近以376萬元沽出，實用呎價8,765元，新買家為公屋綠表客，睇樓接近兩個月，比較多區居屋後，眼見近日樓市反彈，遂加快腳步入市上車。

●東涌昇薈8座頂層單位，實用面積約1,439方呎，四房套連工人套間隔，附天台，享山景，日前終以50,000元獲承租，實用呎租約35元，項目現時四房戶或特色戶則有約15個放租單位，最低入場月租由34,000元起。

●東涌昇薈1座高層E室，實用面積1,035方呎，套三房間隔，享海景，叫價1,300萬元，議價後以1,160萬元易手，實用呎價11,208元，新買家為同區換樓客。

●東涌映灣園8日9宗成交，全區本月至今累錄26宗成交，當中12座低層連平台單位，實用面積710方呎，套三房間隔，平台約127方呎，享內園景，叫價800萬元，經外區換樓客議價後，減價32萬元，至768萬元成交，實用呎價10,817元。

●馬灣珀麗灣9月交投明顯減慢，暫錄得3宗成交，其中18座低層F室，實用面積520方呎，兩房間隔，吸引一名上車客洽購，議價後以537萬元成交，實用呎價10,327元。

●青衣本月累錄21宗成交，房協綠悠雅苑1座高層I室，實用面積539方呎，兩房間隔，新近吸引睇樓多月的綠表買家洽購，今年6月未補價第二市場放盤價為750萬元，8月調低至730萬元，其後再多減4口價，最終以688萬元成交，實用呎價12,764元。

●青衣夾屋宏福花園1座高層C室，實用面積598方呎，兩房間隔，原業主已移居紐西蘭，授權親人辦理賣樓手續，今年7月已補價自由市場叫價930萬元，剛減至848.4萬元成交，實用呎價14,187元，新買家為用家，見原業主肯減價，即拍板承接。

●屯門大興花園2期5座低層E室，實用面積475方呎，兩房間隔，叫價540萬元，議價後以533萬元成交，實用呎價11,221元，新買家為上車客，見業主肯提供議價空間，快速決定入市。

●屯門新屯門中心10座高層C室，實用面積462方呎，兩房一廳間隔，原業主增加議幅，累積減價達50萬元，區內首置客決定以570萬元購入自用，實用呎價12,338元。

●屯門瓏門6座高層G室，實用面積約483方呎，兩房間隔，望山景，放盤約四個月，開價840萬元，經議價後減價16萬元或約1.9%，最終以824萬元獲用家購入自用，實用呎價約17,060元，原業主於2017年4月以約696.8萬元購入，持貨逾3年，現轉手帳面獲利約127.2萬元，物業升值約18%。

●天水圍居屋天頌苑P座低層1室，實用面積645方呎，三房兩廳間隔，外首置客為鄰近家人居住，方便照應，決定於未補價第二市場以433萬元購入自用，實用呎價為6,713元。

●元朗世宙2座低層G室，實用面積約428方呎，兩房間隔，叫價650萬元，及後微減5萬元，以645萬元沽出，實用呎價約15,070元，現時屋苑有約60個放盤，入場價由645萬元起。

●元朗采葉庭13座高層C室，實用面積509方呎，兩房間隔，享開揚米埔景，吸引一名上車客垂青洽購，單位原叫價700萬元，議價後業主願減20萬元，即以680萬元成交，實用呎價13,360元。

●上水顯峯9月暫錄約2宗買賣，包括中層F室，實用面積404方呎，兩房間隔，以550萬元獲承接，實用呎價13,614元。

●大埔居屋屋宏福苑C座低層8室，實用面積447方呎，兩房間隔，開價540萬元，議價後以於已補價自由市場價以497萬元易手，實用呎價11,119元，新買家為區內租客，感低息環境持續下，打算轉租為買，見單位少有放盤，即入市單位自住。

●沙田欣廷軒1座低層B室，實用面積414方呎，兩房一廳間隔，放盤兩個月，原叫價768萬元，減價23萬，終以745萬元成交，實用呎價17,995元。

●沙田第一城9月暫錄11宗買賣，對比上月同期只錄3宗大幅增加，日前8座高層C室，實用面積327方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以575萬元易手，實用呎價17,584元。

●大圍文禮閣3座中層F室，實用面積637方呎，套三房間隔，日前以900萬元易手，實用呎價14,129元，原業主則於2011年以432萬元購入，持貨9年帳面獲利約468萬元離場。

●馬鞍山嵐岸2座中層D室，實用面積795方呎，套三房間隔，議價後以1,100萬元易手，實用呎價13,836元，原業主於2010年以520萬元購入，持貨10年帳面獲利約580萬元，單位升值約112%。

●馬鞍山夾屋雅景臺1座高層B室，實用面積607方呎，三房間隔，放盤1個月，獲買家零議價下於已補價自由市場以800萬元承接，實用呎價13,180元。

●馬鞍山嘉華星濤灣1座低層G室，實用面積492方呎，兩房間隔，叫價760萬元，減價30萬元，減幅4%，獲買家以730萬元承接，實用呎價14,837元。

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