夜市UPDATES：道指反彈近500點　蘋果公司飆3%

美股早市升幅擴大，主要受科技股及醫藥生物股帶動，道指目前報27,941點，升440點或1.6%；標指報3,389點，升58點或1.74%；納指報11,058點，升211點或1.95%。

港股期指夜市隨外圍靠穩，現報24,505點，升88點，高水36點。

科技股方面，亞馬遜目前升2.03%、Facebook漲1%、蘋果公司反彈3.55%，此前這些股票已連續三個交易日下跌。

Miller Tabek首席策略師Matt Maley表示，科技股肯定還有更多下行空間，之後才有可能大幅反彈。他解釋，從長遠來看，這些公司都是偉大的公司，但是由於它們估值過高，還會出現更大的跌幅，而且也不會像許多人想像的那樣迅速反彈。

另外，藥廠阿斯利康的新冠肺炎疫苗測試暫停，其他藥廠包括Moderna和諾瓦瓦克斯等仍在研發疫苗的公司股價走高1至2%。

【21:30】納指周二再挫465點，自9月2日的紀錄高位跌超過10%，步入調整。不過，科技股連日捱沽後現支持，納指開市早段反彈218點，至11,066點；道指亦升282點，至27,783點；標指升42點，至3,375點。

截至周二止3個交易日，美國6大科技股市場蒸發逾1萬億美元。這些科技股早段普遍回穩，當中蘋果公司(Apple Inc.)早段漲3.3%至116.57美元；微軟早段漲2.4%至207.57美元；Facebook早段漲1.2%至274.44美元。

辦公室通訊軟件Slack上季收入增49%至2.15億美元，虧損收窄至7,300萬美元，預期今季收入介乎2.22億至2.25億美元，相當於增長32至33%，較上季放慢，股價早段挫15.1%至24.87美元。

法國奢侈品集團LVMH放棄收購美國珠寶品牌Tiffany，因為美國和法國的貿易糾紛令這宗規模160億美元的併購案被要求押後。Tiffany表示，已向法院起訴LVMH，要求強制執行交易。Tiffany股價早段挫9.9%至109.75美元。

儘管科技股近日急挫，但大部分基金經理均尋趁低吸納或者維持持倉，預期刺激經濟措施和經濟復甦會為股價帶來支持，並抵銷美國大選和疫苗研發方面的疑慮。

富豪投資者、Oaktree資本管理創辦人Howard Marks指出，美債孳息貼近零，令其他資產看來非常吸引，儘管回報可能仍然較低，建議留意一些被忽視的資產如零售和辦公室物業，股市則可留意娛樂和酒店業；儘管一些科技股看似高昂，但長遠仍可能帶來可觀回報，關鍵是找出業務長遠會取得成功的科企。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020