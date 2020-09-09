加達控股悉售信義能源　變現收益料430萬元

出售事項後，加達控股並無持有任何信義股份。董事會認為，預期出售事項將變現收益約430萬元，乃根據初步收購價及出售價之間差額，惟不包括交易成本所計算得出，實際損益金額將由核數師審閱及最終審核。

集團擬將出售事項所得款項用作一般營運資金，以增加流動資金。

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