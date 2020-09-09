加達控股悉售信義能源 變現收益料430萬元
2020年09月09日 22:03
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加達控股(01620)公布，周二(8日)進行一連串交易中，於市場上出售合共750萬股信義能源(03868)股份，每股價格介乎2.49至2.55港元，出售所得款項總額共約1,886萬元，不包括交易成本，且於結算時以現金收取。
出售事項後，加達控股並無持有任何信義股份。董事會認為，預期出售事項將變現收益約430萬元，乃根據初步收購價及出售價之間差額，惟不包括交易成本所計算得出，實際損益金額將由核數師審閱及最終審核。
集團擬將出售事項所得款項用作一般營運資金，以增加流動資金。
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