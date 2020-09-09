最快走出疫情！全球十大航空股 內地佔9家
2020年09月09日 22:14
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(中新社圖片)
外國傳媒報道，在全球航空產業陷入低谷之際，中國內地航空公司正處於「最有效位置」(sweet spot)，原因是旅遊需求回升、人民幣轉強，以及油價下跌。
數據顯示，過去3個月全球十大航空股，內地航空公司佔9家。再者，除了中國國航(00753)外，其他企業股價都出現雙位數升幅。當中，勇奪第一的航空公司是內地廉航春秋航空，股價勁飆22%，唯一非內地的航空公司是印度最大民航靛藍航空的母公司InterGlobe Aviation，排名第六。
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