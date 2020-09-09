疫下新商機！日本7-Eleven推上門送貨服務　目標30分鐘

外國傳媒報道，日本連鎖便利商店「龍頭」7-Eleven將推出快速「宅」配服務，目標是在30分鐘內完成送貨，計劃本年度先在東京100家門市推出新服務，反映7-Eleven將宅配需求視為新增長動力，藉此挑戰亞馬遜等電商巨企。

據悉，上述新服務明年至少擴大至1,000家門市，目前已在東京39家門市測試，在上午9時至晚間10時接收網上訂單，配運費介乎110至550日圓(約8至40港元)，若客戶的訂單金額超過3,000日圓(約218港元)則免運費。

這服務可配送約3,000項商品，在接到訂單後會力務求於2小時內完成送貨，並希望未來將送貨時間縮短至30分鐘。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020