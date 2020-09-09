物流改革！南方航空子公司擬掛牌引戰略投資者
2020年09月09日 22:27
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(中新社圖片)
南方航空(01055)公布，全資子公司南航物流擬開展混合所有制改革，在上海聯合產權交易所進行公開掛牌，通過增資擴股方式公開徵集1至15名戰略投資者，釋放股權比例不超過49.5%。
本次增資擴股完成後，南方航空仍為南航物流的控股股東。南航物流將結合競爭性談判及監管審批後，確定最終投資者及交易價格。
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