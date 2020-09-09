加拿大維持利率0.25厘不變　續每周買債

加拿大央行公布議息結果，維持利率0.25厘不變，將把政策利率保持在有效的下限，直到經濟疲軟被消化，從而實現2%的通脹目標，亦將繼續以目前的速度進行大規模的資產購買計劃，每周大規模購買至少50億加元的加拿大政府債。

央行表示，當地第3季經濟活動的反彈速度似乎快於7月份的預期，美國經濟的反彈強於預期，而新興市場的經濟表現更加複雜，惟預計恢復將是緩慢而起伏不定的。

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