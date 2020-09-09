新股專輯：賽生藥業傳年內上市　銀行借款達21億人幣

已向聯交所遞交上市申請的生物製藥公司賽生藥業，外媒報道指，其計劃最快今年內上市，集資4億至5億美元(約31億至38.8億港元)。

據初步招股文件，該公司截至6月底，銀行借款為21.22億元人民幣(下同)，並於6月與中國民生銀行香港分行訂立一項融通協議，公司可獲得最多3億美元的銀行貸款，實際利率以倫敦銀行同業拆借利率加每年2.3%。有關的銀行貸款將以SPIL的絕大部分資產和普通股作為抵押。融通協議旨在支付股息及為營運提供融資。

截至6月底止6個月的融資活動所用現金淨額為6,410萬元，現金流出基於股息付款2.17億元，以及租賃付款1,240萬元。該公司於2018年及2019年，分別派息5.63億元及2.11億元；今年上半年派息22.3億元，而截至6月底可供分派儲備達67.86億元。

該公司旗下胸腺法新藥物日達仙，為最主要收入來源，佔今年上半年總收入86.4%，該藥亦適用於治療新冠肺炎。公司今年上半年盈利5.97億元，按年增長71.81%；研發開支2,996.7萬元，按年減少5.49%；收入11.6億元，按年上升33.07%。

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