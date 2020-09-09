新股專輯：內地科創板擬下周對螞蟻集團進行首次上市聆訊

據上海證券交易所科創板網頁顯示，已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團，已向科創板上市委員會呈交新版初步招股文件。科創板上市委員會定於9月18日(下周五)對螞蟻集團首發召開審議會議。

文件披露，是次A+H發行不低於300.3897億股，其中包括考慮向螞蟻國際B類及C類股份持有人，發行不超過32.97億股H股。全球首次公開發行後，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。是次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量，合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。

另外，螞蟻集團表示，中央最新的法律或政策性文件，包括降低民間借貸利率的司法保護上限、實施金融控股公司准入管理、規範商業銀行互聯網貸款業務等新變化，可能會增加公司的合規難度和提高合規成本，但不會對持續經營能力造成重大不利影響。

集團又提到，通過子公司螞蟻國際向阿里巴巴集團部分員工，授予部分螞蟻國際的限制性股份及股份增值權，屬於雙方互惠合作的一部分，不屬於向阿里巴巴的額外激勵方式。

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