新股專輯：內地科創板擬下周對螞蟻集團進行首次上市聆訊
2020年09月09日 22:56
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據上海證券交易所科創板網頁顯示，已宣布「A+H」上市計劃的螞蟻集團，已向科創板上市委員會呈交新版初步招股文件。科創板上市委員會定於9月18日(下周五)對螞蟻集團首發召開審議會議。
文件披露，是次A+H發行不低於300.3897億股，其中包括考慮向螞蟻國際B類及C類股份持有人，發行不超過32.97億股H股。全球首次公開發行後，發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。是次A股發行、H股首次公開發行中發行的新股數量，合計不低於A股和H股發行後總股本的10%。
另外，螞蟻集團表示，中央最新的法律或政策性文件，包括降低民間借貸利率的司法保護上限、實施金融控股公司准入管理、規範商業銀行互聯網貸款業務等新變化，可能會增加公司的合規難度和提高合規成本，但不會對持續經營能力造成重大不利影響。
螞蟻在文件中提到，全球提供支付服務的企業多，而國內市場由騰訊(00700)營運的微信支付也提供類似的數碼支付服務，但這些企業提供的支付服務和公司數碼支付與商家服務業務存在一定差異，並不具有可比性。
集團又提到，通過子公司螞蟻國際向阿里巴巴集團部分員工，授予部分螞蟻國際的限制性股份及股份增值權，屬於雙方互惠合作的一部分，不屬於向阿里巴巴的額外激勵方式。
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