策略員估經濟W形復甦　對年底前股市走向意見分歧

新冠肺炎重創全球經濟及引發市場動盪，法國外貿銀行(Natixis)調查顯示，3分之1受訪策略員預期，經濟將呈現W形復甦，也就是經濟可能二度下滑，同時對高風險資產前景的看法分歧，預期股市年底前會上升和下跌者各佔約半。

市場經歷急劇拋售又急速反彈後，多數受訪策略員對經濟前景的看法相對樂觀，但共識是距離經濟全面復甦還需要一段時間。47%預期市場將上漲的受訪者，以及53%預期會出現沽壓的受訪者均預期經濟將呈W形復甦，反映他們認為經濟勢二度下滑，只是時間的問題。

市場風險方面，受訪策略員認為，新冠肺炎第二波疫情是影響經濟的關鍵，其次還有中美貿易緊張局勢以及11月的美國總統大選。

法國外貿銀行全球宏觀策略主管Esty Dwek表示，雖然集團普遍預期復甦之路不平坦，但不清楚市場年底前將往哪個方向發展，隨著美國大選迫近，預期政治動盪將持續加劇。

78%受訪策略員預期民主黨總統候選人拜登會勝出大選，但美國民眾對選舉結果的反應令人憂慮，50%受訪者預期不論任何結果都會引發爭議，亦有50%受訪者預期將引發社會不安。儘管預期拜登會當選，但逾半受訪者，即58%相信特朗普連任對股市有較大提振，原因是特朗普主張較低的企業稅和親商政策。

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