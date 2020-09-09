長和指伺機出售以色列Partner策略維持不變
2020年09月09日 23:14
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以色列媒體報道，美國向以色列施壓，要求中國企業遠離基礎設施合約和控股，長和(00001)正考慮出售其在以色列第二大流動通訊商Partner Communications(下稱Partner)的持股。
長和回應指，集團1998年在以色列創辦Partner，該公司很快便成為一家非常成功的電訊營運商。2009年，集團以14億美元出售Partner股權，同時向買方提供了3億美元的賣方貸款，貸款由Partner的股權作擔保。由於原本買家和後來取代其的新買家並未償還全部貸款，因此以色列法院去年任命了一個接管人，督促欠債人向集團償還債務。
長和表示，自2009年出售Partner股權後，集團的策略維持不變，會繼續尋找適當時機出售此公司的股權。
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