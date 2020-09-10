東方日報B1：港美科技巨企市值累失9萬億

以科技股為主的美國納指周三早段雖喘穩，但之前三個交易日累計插8.99%，已令當地六大科技股及本港市值最大五隻科技股的市值數日內失逾1.1萬億美元(逾8.58萬億港元)，當中蘋果公司(Apple Inc.)累積下跌14%。分析指科技股僅短暫調整，但「新債王」岡拉克警告，散戶瘋狂入市是不祥之兆。

面對美股大上大落、似是見頂徵兆，岡拉克指，華府因應疫情大開水喉刺激經濟，令網上券商平均交易和每個帳戶的交易筆數近期激增，不少更是新手，這對於任何資深投資者來說都是可怕的現象。

投資顧問機構Washington Peak Investment Advisors創辦人兼投資總監Andrew Parlin更將當下的美股市況，與2000年科網股泡沫和八十年代的日本泡沫經濟相比，因股票市收率(股價對每股收入)極少有10倍，但現時全美8,000多隻股份中，已有530隻市收率高過10倍，憂泡沫會蔓延。

現年87歲的投資名宿韋恩亦憂慮，金融市場十分脆弱，料經濟兩年後才可完全恢復。惟他對科技股的看法較正面，指股份大漲有「宅經濟」推動，即使估值過高，也未如2000年般離譜，不會出現熊市。

翺騰投資管理(香港)董事總經理祝振駒稱，科技股只是進入短期調整，投資者應尋找趁低吸納的機會。豐盛金融資產管理董事黃國英則指，科技板塊經過調整後走勢會較健康，若想博反彈，首選騰訊和京東。

正當科技股前景引發討論之際，「股神」巴菲特投資旗艦巴郡將斥近5.7億美元投資科技新股、雲端數據庫公司Snowflake。

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