歐股收市做好　Easyjet逆市挫逾2%

歐洲股市收市做好，英國富時100指數收報6,012點，升82點或1.39%；法國CAC指數收5,042點，升69點或1.4%；德國DAX指數收報13,237點，升268點或2.07%。

美國和歐洲的新冠肺炎感染率數字反覆，引發了新的需求擔憂。旅遊股普遍下跌，Easyjet下跌2.11%。

阿斯利康製藥(AstraZeneca)倫敦股價收市微升0.46%，該公司表示，出於安全方面的考慮，其新冠肺炎疫苗的後期試驗已被擱置。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020