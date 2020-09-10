紐約期金連升兩日　美匯指數偏軟

2020年09月10日 01:43
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    (Getty Images圖片)
    歐元強勢令美元受壓，國際金價周三(9日)上揚，紐約12月期金收報每安士1,954.9美元，升11.7美元或0.6%，創自9月1日以來收市新高，並已連升兩日。美匯指數報93.27，跌0.18%。
    ThinkMarkets市場分析師Fawad Razaqzada表示，金價最近受壓，主要是因為美元回穩，但考慮到債息一直低企，黃金和白銀的拋售壓力並沒有太大。
    他又說，投資者仍期望新冠肺炎疫苗能夠很快面世，並相信政府和央行都準備提供更多刺激措施，其本國貨幣預期會貶值，在這種背景下，黃金和白銀仍得到基本支持。
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