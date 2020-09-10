國際油價做好　紐約期油漲逾3%

國際油價周三(9日)做好，紐約10月期油收報每桶38.05美元，1.29美元或3.51%；布蘭特11月期油收報每桶40.79美元，升1.01美元或2.54%。

花旗分析師Ed Morse在一份報告中稱，雖然現貨市場仍存在許多不確定因素，但近期油價下跌趨勢似乎即將結束。原油供應相比一年前應該減少每日800萬至900萬桶，而煉油廠的利用率僅下降了每日400萬桶。

Morse又指，沙特和石油輸出國組織及盟國(OPEC+)的大國立場應保持不變；如果在接下來的兩次月度會議上市場仍保持鬆弛狀態，則OPEC+或暗示願意在第四季度減產，並可能持續到2021年。維持在40美元以下低價位的時間越長，將進一步推遲美國石油產量的上升。

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