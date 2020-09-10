美股收市：道指升439點　Apple漲近4%

科技股連日捱沽後現支持，美國股市周三(9日)做好。道指收報27,940點，升439點或1.6%；標指收報3,398點，升67點或2.01%；納指收報11,141點，升293點或2.71%。

截至周二止3個交易日，美國6大科技股市場蒸發逾1萬億美元。這些科技股早段普遍回穩，當中蘋果公司(Apple Inc.)全日升3.99%；微軟漲逾4%；Facebook升0.94%。

辦公室通訊軟件Slack上季收入增49%至2.15億美元，虧損收窄至7,300萬美元，預期今季收入介乎2.22億至2.25億美元，相當於增長32至33%，較上季放慢，股價全日急跌13.89%。

法國奢侈品集團LVMH放棄收購美國珠寶品牌Tiffany，因為美國和法國的貿易糾紛令這宗規模160億美元的併購案被要求押後。Tiffany表示，已向法院起訴LVMH，要求強制執行交易。Tiffany股價收市下跌6.48%，報113.96美元。

儘管科技股近日急挫，但大部分基金經理均尋趁低吸納或者維持持倉，預期刺激經濟措施和經濟復甦會為股價帶來支持，並抵銷美國大選和疫苗研發方面的疑慮。

富豪投資者、Oaktree資本管理創辦人Howard Marks指出，美債孳息貼近零，令其他資產看來非常吸引，儘管回報可能仍然較低，建議留意一些被忽視的資產如零售和辦公室物業，股市則可留意娛樂和酒店業；儘管一些科技股看似高昂，但長遠仍可能帶來可觀回報，關鍵是找出業務長遠會取得成功的科企。

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