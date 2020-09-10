字節跳動傳正磋商避免出售全部TikTok在美業務

外媒引述知情人士報道指，字節跳動正在與美國政府就可能的安排進行磋商，以避免全部出售TikTok的美國業務。

知情人士說，目前仍有許多選擇，由於情況多變，最終也有可能要賣出TikTok在美業務；而即使不全部出售，結果也可能涉及TikTok某種重組。

報導指，有關這一選擇的討論已經進行了數月，但在中國政府採取措施使出售變得更加困難後，緊迫性持續增加。

報道又引述美國財政部發言人Monica Crowley在聲明中說，目前財政部只根據總統特朗普在8月14日簽署的剝離行政命令，探討有關TikTok的出售。

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