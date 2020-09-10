IMF：疫情引發的全球經濟危機尚未結束

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)及首席經濟學家Gita Gopinath周三(9日)發表文章表示，新冠肺炎疫情引發的全球經濟危機尚未結束。

文章指，各地區和行業的復甦仍然非常脆弱且不平衡，而如果要確保復甦步伐持續，政府不宜過早取消支持的政策措施。此外，文章亦強調「公平分配疫苗」對於進一步改善全球經濟的重要性。

稍早前，格奧爾基耶娃指出，總計11萬億美元的財政措施有望為2021年全球經濟復甦奠定基礎。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020