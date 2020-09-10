拜登政綱仿特朗普　向外移美企徵重稅

高舉貿易保護及反全球化大旗，原來並非特朗普專利！外國媒體報道，美國民主黨總統候選人拜登在政策演講中表示，將會提議向轉移業務到海外的美國公司處以10%的稅收懲罰，對對在美國創造就業機會的公司給予10%的稅收抵免。

拜登還承諾，在任職的第一周內採取行政措施，指示聯邦政府購買美國商品並在採購過程中支持美國供應鏈。

事實上，拜登的這些政策綱領與現任總統特朗普2016年競選活動著重於復興美國製造業並創造更多美國就業機會的競選承諾相類似。

民意調查顯示選民對拜登和特朗普在管理經濟方面的看法大致相當。

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