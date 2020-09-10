奧邦建築購空氣淨化業務公司51%股權

於收購事項後，集團有意成為空氣淨化業務的授權分銷商。

另外，公司與目標公司訂立貸款協議，據此，公司同意向目標公司以兩筆或多筆形式提供最多900萬元之貸款，該筆貸款為循環貸款並須在首次提取後兩年內償還。第一筆貸款上限為400萬元。第二筆貸款可於目標公司編製並向公司提交一份有關其營運之更詳細業務計劃且公司管理層相應地批准上述計劃後予以提取。

於提取第二筆貸款後，目標公司可根據貸款協議之條款在其認為適當的任何時間提取後續款項。貸款將主要用作空氣淨化業務之營運資金。

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