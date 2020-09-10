【專家點評】彭偉新：舊經濟股重獲追捧　邊隻值博？

港股受到美股科技股急跌所拖累，港股周三低開後繼續受壓，不單止再跌穿100天線支持，更返回8月7日低位24,167點低位附近，若果恒指最終失守100天線及8月7日的低位的話，或暗示恒指回調的壓力會進一步的增加。尤其是恒指自今年3月低位21,139點反彈至7月高位26,782點，共上升了5,643點，若果按黃金比率38.2%作為回調，恒指應該要企穩在24,626點，但似乎在多日下跌後，該支持已經有失守的迹象。

恒指或會有進一步回調機會，若果以回調總升幅的61.8%作為目標的話，恒指便需要跌返23,249點水平，即恒指按現水平計算，需要回調的幅度達到1,000點。因此，預期港股的短期走勢仍然未能回穩，恒指然要逐步向下回落。不過，由於資金開始由科技股及新經濟流返傳統股，所以，恒指的回調速度或會相對美股為慢，而恒指或未必會在今次的回調中直接跌至23,300點，但跌穿8月低位24,167點則似乎在所難免。

近日港股的走勢非常反覆，尤其是一眾科技股及新經濟股在美國科技股大跌下，亦成為被投資者拋售的目標股，令到多隻中資技股走勢下跌，部分更跌至技術支持位邊緣。由於市況暫時未許樂觀，加上資金繼續由中資科技股流出，相信機構投資者會把資金先行泊在傳統公用股上，主要是其股價已跌了很多外，整體估值已經返回較低水平。

另外，以中華煤氣在過去兩個月的資金流走勢來看，股價在回落及在低位徘徊期間，已有超過11億元的資金吸納股份，而單以周三的全日資金流來看，已累積足夠的資金作破位。相信股價在周三升破50天線後，股價有機會按整個跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，建議投資者在11.5元水平買入，上方阻力位為13.4元，跌穿10.5元先行沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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