百濟神州治療腫瘤新藥上市申請獲加拿大藥監部門受理

另外，公司指加拿大藥監部門已受理百悅澤®(澤布替尼)用於治療華氏巨球蛋白血症(WM)患者的新藥上市申請(NDS)並將其納入優先審評。

華氏巨球蛋白血症(WM)是一類罕見淋巴瘤，約佔所有非霍奇淋巴瘤的1%，通常在確診後進展緩慢。在加拿大和美國，WM每年的發病率在每100萬人中約有5例。

百悅澤®(澤布替尼)是一款由百濟神州科學家自主研發的布魯頓氏酪氨酸激酶(BTK)小分子抑制劑，目前正在全球進行廣泛的關鍵性臨床試驗項目，作為單葯和與其他療法進行聯合用藥治療多種B細胞惡性腫瘤。

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