【外匯點評】溫灼培：歐元宜待調整後吸納

歐央行將議息，由於在早前疫情期間歐央行才大刀闊斧量寬，加上歐盟於7月底才大舉聯合發債籌錢救經濟，料本周歐央行維持所有貨幣政策不變機會大。相反，因應近期歐元匯價大幅上升，由5月到上周累升共11%並達至兩年高位，加上歐元區於7月份再次呈現通縮，年通縮率為0.2%，現市場關注歐央行會否對強歐元有所異議。始終，歐洲疫情最近又有死灰復燃迹象，相信歐央行也不想歐元匯價過強損害到當地經濟復甦。

回憶於上月27日，當聯儲局提出「平均通脹目標」概念。在這如此利淡美元的因素下，我們所見歐元最高也只略上破1.20美元，之後便急速回落。反映歐元短暫要大幅上破1.20美元相信並非時候。

過去筆者提出過，看淡美元是因為美元的地位正被歐元及人民幣蠶食，但蠶食始終需時，美元的下跌相信是不會一步到位。下一步我們要留意，是電子化人民幣將何時推出。待其推出，料便是美元進一步大跌之時，屆時相信亦是歐元上破1.20美元之日。現階段，歐元首個較大支持預期為1.17美元，下一個更大支持位料於1.15美元。

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

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