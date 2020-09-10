【專家點評】林嘉麒：大市勢弱　多持現金等機會

美國勞工節假期後復市，表現沒有令淡友失望，三大指數道指、標普跌超過2%，納指更大跌4%。三大指數由高位跌一成，技術走勢進入調整期。科技股是跌市元兇Facebook、Amazon、Microsoft、Apple股價大跌超過4%，之前當炒的Tesla更跌超過兩成。今次美股下跌，與估值過高有關。在疫情下，經濟待興，惟美股單靠聯儲局貨幣政策消息，大市走勢隨即急升，超離地的估值反映的是未來經濟復甦，因此在高估值的情況下，大市回吐，投資者也會紛紛沽貨先獲利。

事實上，即便計入本輪下跌，納指年內至今累計升幅20%。從3月23日到9月2日，Apple、Facebook和Amazon股價至少上漲85%。當然，宅經濟、疫情受惠下，眾多科技股的中期業績表現亮麗，是股份變成長勝將軍的原因。而作為理性的投資大戶見勢色不對的情況下，早已坐擁豐厚利潤的投資組合，自然沽貨不手軟。問題是，今輪美股的下跌是一去無回頭，還是健康調整呢？

首先留意資產價格變動，除了美股暴跌，油價出現調整外，其他避險指標並未見明顯反映，例如美元、美國債息、以至金價走勢，均未出現瘋狂的避險情緒。似乎投資者是在獲利，而不是離開股市，只是下一輪會否再流入科技股。估計科技股仍是投資首選，只是股份眾多，還看是誰在今次調整後變得吸引。

另一跌市原因相信是美國總統大選前景愈來愈撲朔迷離。早前，特朗普民調一直是遠遠落後於拜登，而近日特朗普明顯發力，雙方支持率百份比已愈拉愈近。投資者最忌不確定性，現時美國民調結果反覆，預期大選前的消息持續左右民調結果，或有部分投資者會先選擇獲利，然後靜待大選結果。況且，特朗普的對華政策連日來不斷發送，雖然造成中美關係緊張，卻同時增大了民眾支持，其策略上明顯有優勢。隨着大選日期的臨近，市場的波動性還會加大。估計未來兩位候選人時好時壞的形勢，令美股大選前將在更大波幅範圍內上落。

至於港股方面，早前美股持續上升，恒指卻未能跟上。本輪美股調整，恒指昨日跌幅相對上溫和。恒指昨日再跌，已下試至8月底位，距離8月最低位24,167點只有46點，同時24,100至24,200點是6月下旬的橫行區，理論上初部會有支持。假如不幸失守，恒指就要先下試23,500點水平，亦即6月份的水平。比較令筆者擔心的是內地股市走勢，多個指數經昨日一跌後，已跌穿7月及8月的低位。A股不好，港股能守穩的機會也大減，假如短期弱勢持續，港股也會持續下跌。由於今朝調整深度未明，建議先持現金，日後回穩才再入市。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)

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