ESR發行3.5億美元可換股債券

如悉數換股，債券將轉換成8,442.7萬股換股股份，相當於公司擴大後已發行股本約2.69%。

公司預期，債券發行所得款項淨額約為3.44億美元，擬用作對現有借貸再融資、為集團未來可能把握的潛在收購及投資機會撥付資金，以及作集團之營運資金需求及一般企業用途。公司將向新交所申請債券於新加坡交易所上市及報價。

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