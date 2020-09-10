【市前重點睇】美股反彈　金價升上1947美元

●美匯指數跌至93.25，離岸人民幣(CNH)高見6.8317，港匯企7.7505，美元兌日圓處106.21，歐元報1.1806，英鎊企1.3005。金價升上1,947美元。布油企40.79美元，紐油報37.88美元。道指期貨升近百點。

●國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃及首席經濟學家Gita Gopinath發表文章表示，新冠肺炎疫情引發的全球經濟危機尚未結束。

●外媒引述知情人士報道指，字節跳動正在與美國政府就可能的安排進行磋商，以避免全部出售TikTok的美國業務。

●美國10年期國債孳息率升2.13點子，報0.7001厘。

●港股ADR指數收報24,670點，升202點或0.82%。

●即月恒生指數夜期收報24,625點，升208點，高水156點，成交17,204張。

●紐約10月期油收報每桶38.05美元，升1.29美元或3.51%；布蘭特11月期油收報每桶40.79美元，升1.01美元或2.54%。

●紐約12月期金收報每安士1,954.9美元，升11.7美元或0.6%，創自9月1日以來收市新高，並已連升兩日。

●英國政府公布備受爭議的脫歐後內部市場法案，首相約翰遜的發言人表示，凌駕於脫歐協議的立法計劃是為了保護北愛爾蘭。

-報道指歐盟認為有理由對英國違反脫歐協議的計劃展開法律行動。

●歐洲央行周四(10日)將公布利率決策，料按兵不動。據悉一些歐洲央行決策者對經濟復甦前景更有信心，或降低今年擴大貨幣刺激政策的需要。

●美恐徵關稅！奢侈品牌LVMH無法履行收購Tiffany。

●加拿大維持利率0.25厘不變，續每周買債。

●傳中國金融監管部門擬進一步清理整頓地方金融資產交易所，要求不得與互聯網金融企業、房地產企業等國家限制行業違規開展業務。

●傳滙豐裁減逾40人，發言人：不評論。

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